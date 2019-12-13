Haberler » Güncel » Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor - Haber

Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor

Körfez ilçesinde orta derecede hasar gören ve sahipleri tarafından güçlendirilmesi yapılmayan binalar yıkılmaya devam ediyor.

13.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:19Körfez'de orta hasarlı binalar yıkılıyor
ilçesinde orta derecede hasar gören ve sahipleri tarafından güçlendirilmesi yapılmayan binalar yıkılmaya devam ediyor.

Körfez Belediyesi, orta hasarlı durumda olan ve tehlike arz eden, iskansız ve metruk binaların yıkımını tek tek gerçekleştiriyor. İlgili kurumlar tarafından yıkılabilir raporu verilen ve gerekli yasal işlemleri tamamlanan binalar, Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yıkıldı. Ekipler son olarak Barbaros Mahallesi'nde orta hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı çalılmada hasarlı bina yıkılarak olası bir tehlikenin önüne geçildi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12 Ataşehir'deki ilk ve ortaokullarda örnek proje: "Ben de varım" - Haber
12:11 Öğrenciler çim hokeyi sopalarını kendileri yaptı - Haber
12:07 Bartın Üniversitesi öğrencileri firma temsilcileriyle bir araya geldi - Haber
12:07 'Evliliğe İlk Adım' seminerleri başladı - Haber
12:07 Karlıova'da kar yağışı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargaya evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Haber
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Haber
13.12.2019 12:14:21