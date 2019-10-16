Haberler » Güncel » Körfez'de park denetimleri sıklaştırıldı

Körfez'de park denetimleri sıklaştırıldı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ana cadde üzerinde ve ara sokaklarda gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlarla yönelik denetimlerinde park ihlali yapan araçlara cezai işlem uyguladı.

16.10.2019 09:57Körfez'de park denetimleri sıklaştırıldı
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ana cadde üzerinde ve ara sokaklarda gelişi güzel park eden ağır tonajlı araçlarla yönelik denetimlerinde park ihlali yapan araçlara cezai işlem uyguladı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşamsal alanlarını olumsuz etkileyen alanlarda gelişi güzel şekilde park halinde bulunan ağır tonajlı araçlarla ilgili denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Mimar Sinan Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Hacı Osman Mahallesi'nde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, TIR parkları dışında gelişi güzel şekilde bırakılan araçlara cezai işlem uyguladı.

Körfez Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların yaşam alanlarını olumsuz şekilde etkileyen parklanmalara karşı denetimlerin devam edeceğini belirterek, "TIR Parkları dışında güvenlik için de tehdit oluşturan parklanmalara karşı ekiplerimiz sahada. Denetimlerde tespit ettiğimiz araçlara gerekli cezai işlemi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:10 Karaman'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
10:10 Gaziantep'te tefecilik iddiası
10:10 JAPONLARIN ÇAY SEREMONİSİNDEKİ YEŞİL ÇAY PUDRASI TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ
10:09 Sultangazi'de işçilerin maaşını ödemeyen patron kayıplara karıştı
10:08 Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynıyor
10:08 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
10:08 - Japonya'da Tayfunun Bilançosu Gün Geçtikçe Ağırlaşıyor- Ölü Sayısı 74'e Çıktı
16.10.2019 10:11:53