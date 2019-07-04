04.07.2019 15:15
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Körfez'de parke taşı seferberliği

Körfez

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kilit parke taşlarıyla kaplanmış sokakların, bozulan ve deforme olan kısımlarını tamir ederek vatandaşın hayatını kolaylaştıracak şekilde düzenliyor.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kilit parke taşlarıyla kaplanmış sokakların, bozulan ve deforme olan kısımlarını tamir ederek vatandaşın hayatını kolaylaştıracak şekilde düzenliyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan yol, cadde ve sokaklarda bakım-onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kilit parke taşı ile kaplanmış alanlarda deforme olan kısımlar tamir edilerek vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçiliyor. Ekipler bu kapsamda son olarak, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde başlattığı bakım-onarım çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan Çamlıtepe Mahallesi Seher Sokakta yürütülen asfalt çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kalan hafriyatları temizleyerek görüntü kirliliğinin oluşmasını engelledi. Boş arsalarda çevre kirliliğine sebep olan molozları da temizleyen ekiplere mahalle halkı teşekkür etti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Güncel

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