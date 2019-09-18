Haberler » Güncel » Haber

Körfez'de parklara oyun grubu kuruluyor

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerdeki parklara oyun grubu kurmaya devam ediyor.

18.09.2019 11:22Körfez'de parklara oyun grubu kuruluyor
Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallelerdeki parklara oyun grubu kurmaya devam ediyor.

Körfez Belediyesi, kentte çocukların gönül rahatlığıyla oynayabileceği oyun alanları yapmaya, eksiklikleri gidermeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı yapım ekibi tarafından; Şehit Ömer Halisdemir Parkına salıncak, Hedise Evyap İlkokulu'na döner bisiklet ve Hereke Nuh Çimento Anaokulu bahçesine zıpzıp montajı yapılarak, çocukların hizmetine sunuldu.

İlçe genelinde parklara oyun gruplarının kurulumu ile ilgili konuşan yetkililer, "Ailelerimiz parklara oturmaya gittiği zaman çocukları da oyun gruplarında rahatça, gönüllerince vakit geçirebiliyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu bütün dünyaya bedel. Yürütülen çalışmalar, ihtiyaçlar doğrultusunda aralıksız devam edecek " dediler. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48 Silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
11:48 Esnaf temsilcilerinin Ahilik Haftası ziyareti
11:48 MSB: "Pençe-3 Harekatı bölgenin doğusuna doğru 60 kilometrekarelik bir alana doğru genişletildi"
11:47 Evlenince ara verdiği karateye, bu kez eğitmen olarak döndü
11:46 Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safha
11:46 Erzurum karayazı'da kaymakam tabakcıoğlu başkan vekili oldu -
11:46 Spor dünya şampiyonu rıza kayaalp yurda döndü