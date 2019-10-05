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Körfez'de pazarlarda sıkı denetim

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında yer işgali, fiyat ve tartı denetimlerini sürdürüyor.

05.10.2019 10:39Körfez'de pazarlarda sıkı denetim
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında yer işgali, fiyat ve tartı denetimlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında yer işgali ve tartı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler ayrıca belirlenen yerler dışında satış yapmak isteyenlere de izin vermiyor. Vatandaşların daha rahat bir şekilde alışveriş yapmaları adına geçiş güzergahlarına tezgah koyulmasına izin vermeyen ekipler, hijyen noktasında da uyarılarda bulunuyor.

Pazarlarda denetim yapan ekipler, esnafa pazarda uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verdi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, pazar esnafı ile Körfez halkını en iyi ortamda buluşturmak, tüketici haklarını korumak, vatandaşların maddi açıdan zarara uğramamaları ve pazar düzenini sağlamak için gerçekleştirilen denetimlerin titizlikle devam edeceğini söylediler. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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