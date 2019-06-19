19.06.2019 14:40
Haberler» Güncel» Haber

Körfez'de sivrisinekle mücadele devam ediyor

Körfez

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen sivrisinekle mücadele çalışmalarına Körfez Belediyesi'de destek veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen sivrisinekle mücadele çalışmalarına Körfez Belediyesi'de destek veriyor.

Belediye tarafından oluşturulan dört kişilik ekip, Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde ilçe genelinde çalışma yürütüyor.

Körfez'de çağrı merkezine iletilen talepler doğrultusunda bölgelerde incelemelerde bulunan ekip, sivrisineklerin üremesine ortam sağlayan su dolu kaplar ve bidonları boşaltıyor, bölgeler ilaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlara da bu konuda bilgiler aktarılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz mevsiminde vatandaşların sıkıntı çekmemesi adına lavra döneminde ilaçlamaların gerçekleştirdiğini belirten ekipler, "İlk olarak çalışmalara sivrisineklerin üreyebilecekleri yerlerde başlandı. Bizler de destek veriyoruz ve vatandaşları bu konuda bilgilendiriyoruz" dediler. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:03 Uluslararası Öğrenciler 'Türkçe Şöleni' mezuniyetlerini kutladılar
17:03 Yaban keçisini özel güvenlik görevlileri kurtardı
17:03 Zonguldak'taki silahla yaralama davası
17:03 Trafoya yıldırım çarptı: 50 kümes hayvanı telef oldu
17:03 Kadirli İlçe Müftüsü Gündoğdu, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
17:03 6. Foto Safari Yarışması
17:03 BALIKESİR ÇİÇEK ADASI'NIN SATIŞINA AİLELER KARAR VERECEK