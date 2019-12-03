Haberler » Güncel » Körfez'de sokak hayvanları için modern merkez - Haber

Körfez'de sokak hayvanları için modern merkez

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

03.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:23Körfez'de sokak hayvanları için modern merkez
Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Altuntaş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayvan severlerin de yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hayvan sevgisi en büyük sevgilerden bir tanesidir. Bu merkezin yapımında ve bugüne kadar gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsmail Baran Başkanımız da burada. Kendisinin emeği büyük. Temelini attı, yapıyı tamamladı. Bizler de göreve gelir gelmez içerisindeki eksik durumdaki ekipmanları tamamladık ve bugün hizmete açıyoruz. Bizler her canlıya kıymet vermek, değer vermek, onların canını kendi canımız gibi görmek ve bu anlayışla çalışmak zorundayız. Burada 500 metrekare alanda hizmet verecek. 20 köpek ve 18 kedimizi geçici olarak barındırabileceğiz. Günlük işlemlerin uygulanacağı merkezimizde ilk müdahaleyi yapacağız" dedi. Hayvan severler de Başkan Şener Söğüt'e konuşması sonrası çiçek takdim etti.

Yeniyalı Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde itfaiye yanındaki alanda hizmet verecek olan ve 500 metrekarelik alana sahip bakım ve rehabilitasyon merkezinde, 20 köpek ve 18 kedi aynı anda geçici olarak barındırılabilecek. İlk müdahalenin yapılacağı merkezde, ani müdahalenin gerekli görüldüğü anlarda da ameliyatlar gerçekleştirilebilecek. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:52 Ankara Barosundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Haber
11:52 Filipinler'de Kammuri Tayfunu sellere ve elektrik kesintilerine yol açtı - Haber
11:52 Turkcell'li yüzücüler Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda - Haber
11:51 Şehidin vasiyetiyle kızına İkranur ismi verildi - Haber
11:46 Kepez'e ek bütçe onaylandı - Haber
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı - Haber
11:43 Hakan Ural'ın sağlıkçılara yönelik "yersin dayağı" sözlerine Twitter'dan tepki yağdı - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haber
11:36 AK Parti Sözcüsü Çelik'e, Davutoğlu ekibinden Şehir Üniversitesi yanıtı: Sen kimsin, YÖK'ün parti sözcüsü müsün? - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:43 Hakan Ural'ın sağlıkçılara yönelik "yersin dayağı" sözlerine Twitter'dan tepki yağdı - Haberler
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 11:53:41