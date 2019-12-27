Haberler » Güncel » Körfez'de sokak hayvanları 'sahipsiz' bırakılmıyor - Haber

Körfez'de sokak hayvanları 'sahipsiz' bırakılmıyor

Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

27.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:02 Körfez'de sokak hayvanları 'sahipsiz' bırakılmıyor
Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kısa bir süre önce açılışı yapılan 'Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne vatandaşlar tarafından randevu alınarak sokak hayvanları getiriliyor. İlk olarak kayıt altına alınan sokak hayvanları, görevli veteriner hekim Arzu Demirhan Ergeç tarafından muayene edilerek teşhis konuluyor ve ücretsiz tedavi ediliyor.

Önce muayene, sonra tedavi

Kentte yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde muayeneleri yapılan hayvanlar, gerekli müdahale ve operasyonlar sonrasında, sağlık durumunun elverişliliğine bağlı olarak; ilgilenen vatandaşlara teslim ediliyor.

Bakımları yapılıyor

Sokak hayvanlarının iyileşme süreci tamamlanana kadar bakım merkezinde tedavileri yapılıyor. Sağlık durumu tamamlanan sokak hayvanları daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderiliyor. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49   Nusaybin'de kayanın altına tuzaklanan EYP imha edildi - Haber
12:48   Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı - Haber
12:48   Siyanürden güçlü balon balığı eklem ağrılarına iyi gelecek - Haber
12:44   Balkan yarışları nefes kesti - Haber
12:43   Irak Havayolları'na ait yolcu uçağı Rusya'ya acil iniş yaptı - Haber
12:39   Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
27.12.2019 12:51:42