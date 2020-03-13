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Körfez'de TOKİ konutları için kuralar çekildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Körfez'de yapılacak olan konutlar için hak sahipleri belirlendi.

13.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:12
Körfez'de TOKİ konutları için kuralar çekildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Körfez 'de yapılacak olan konutlar için hak sahipleri belirlendi.

TOKİ tarafından başlatılacak olan "100 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Kocaeli Körfez'de yapılacak bin beş yüz konutun kura çekimi Derince spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 1050 adet 2+1 ve 450 adet 3+1 konutun sahipleri, çekilen kura töreniyle belirlendi. Kura törenine katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, TOKİ Proje Uzmanı Hamdi Özyağcı ile birlikte çekilişleri yerinde takip etti.

İlimtepe bölgesine yapılacak olan bin beş yüz konut projesi ile ilgili konuşan Başkan Şener Söğüt, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilçemizde hayata geçirilecek sosyal konutların kura çekimleri bugün gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının değerli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Körfez, Toki, Güncel

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