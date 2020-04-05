Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Körfez'de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.

05.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:12
Körfez'de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı
Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.

Körfez Belediyesi, market ve pazar yerlerinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından harekete geçti. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı. Zabıta ekipleri de sosyal mesafe konusunda hem vatandaşlara hem de pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Pazar girişleri dışında kent içinde kurulan noktalarda vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı. Tütünçiftik, Yarımca ve Hereke'de kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, bilgilendirmelerde de bulunuldu.

İlk etapta 5 bin maske dağıtıldığını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnaflarımız ile birlikte kent genelinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Körfez Belediyesi, Körfez, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Körfez'de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:57: Sokakta yaşayan engelli vatandaş korona virüsten, barınma merkezinde korunacak - Haberler 11:56: Hırsız çifti korona virüs değil, JASAT timi durdurdu - Haberler 11:56: Gaziantep'te hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Haberler 11:53: Radyo programcısı korona virüse yakalandı - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi