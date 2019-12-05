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Körfez'de yollara 'kış' bakımı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, deforme olan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

05.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:31Körfez'de yollara 'kış' bakımı
KOCAELİ (İHA) – Belediyesi, deforme olan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Körfez'de yollar kış bakımına alındı. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçedeki bozulan yolları belirleyerek onarıma alıyor. Kent genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, asfalt yama ekipleri kullanımdan dolayı bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor. Bu kapsamda ekipler Fatih Mahallesi Buket Sokak, Mimar Sinan Mahallesi Manolya, Mert, Saygın ve Çaldıran Sokak, Esentepe Mahallesi Abdülhamithan Caddesi, Süleyman Sokak ve Hamit Kaplan Bulvarı'nda asfalt yama çalışması yaptı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde parke bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve ekipler tarafından tespit edilen noktalara anında müdahalede bulunuluyor. Ekipler son olarak Yavuz Sultan Mahallesi'nde çalışma yürüttü.

Ekipler ayrıca ilçe genelinde parke bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Körfez Kent 1. ve 4. Etap ortasında kalan bölümde kaldırım ve parke çalışması yaptı. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Körfez Belediyesi, Körfez, Selim, Güncel

Kaynak: İHA

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