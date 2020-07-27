Körfez'de zincirleme trafik kazası 5 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 1 TIR, 1 otobüs, 1 panelvan araç ile 1 kamyonun çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 34 BCU 406 plakalı TIR, 34 CPM 202 plakalı panelvan araç, İbrahim Pektaş idaresindeki 07 KP 763 plakalı yolcu otobüsü ve Sadettin Yıldırım idaresindeki 41 R 9636 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada panelvan aracın sürücüsü araçta sıkışırken, otobüsün muavini ile 3 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Hafif yaralanan muavin ile 3 yolcu hastaneye kaldırıldı. Hasar gören panelvan araçta sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya, TIR'ı sıkıştıran bir aracın neden olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR)

HABER Nabi YAZICIKÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)