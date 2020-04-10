Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Körfez'e mobil dezenfeksiyon tünelleri

Körfez Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazar alanlarının girişlerine, halkın yoğun kullandığı alanlara ve hizmet binası girişine mobil dezenfektan tüneli koyuyor.

10.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:40
Körfez'e mobil dezenfeksiyon tünelleri
Körfez Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazar alanlarının girişlerine, halkın yoğun kullandığı alanlara ve hizmet binası girişine mobil dezenfektan tüneli koyuyor.

Körfez Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında mobil dezenfeksiyon tüneli oluşturdu. Her gün ilçe genelinde kurulan pazar alanlarının girişlerine koyulacak olan dezenfeksiyon tünelleri ayrıca halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve belediye hizmet binası girişinde olacak. İlk etapta ilçe genelinde 5 adet tünel yerleştirilecek. İçerisine giren insanı algılayan tünel, solüsyon buharı salgılayarak, dezenfekte edecek. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor.

Körfez Belediyesi Hizmet Binası girişinde de yer alacak olan tünel, dün itibari ile çalışmaya başladı. Başkan Şener Söğüt, "Körfezli hemşehrilerimizin koronavirüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Hijyen de bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz" dedi.

Virüs önlemleri kapsamında Özellikle kamu binalarının girişleri başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan bölgelere de maske ve eldivenlerin atılması için 'tıbbi atık kutuları' koyuldu. Çalışmalar kapsamında ayrıca belediye ekiplerince ilçe genelinde ara sokak ve caddelerde dezenfekte çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Körfez Belediyesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Körfez'e mobil dezenfeksiyon tünelleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:18: Başkan Cengiz emniyet teşkilatının polis haftasını kutladı - Haber 18:15: İş adamı Dizdar'dan bin koli gıda ve temizlik malzemesi - Haber 18:14: Bartın Valisi: Koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi tedavide - Haber 18:14: Alanya'da yaşayan Fransız korona virüsle mücadeleyi çektiği video ile anlattı - Haber 18:14: Sesini videoyla duyurdu, ekipler evine kitap götürdü - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler