Körfez Emlak Konut kavşağına çevre düzenlemesi

Şehre yeni yeşil alanlar oluşturan ve bu alanları koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kavşak, yol kenarları gibi birçok alana çevre düzenlemesi yaparak yeşillendiriyor. Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi, Abdülhamit Han Caddesi üzerinde bulunan Körfez Emlak Konut üçüncü etap önündeki kavşakta Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Yapılan çevre düzenlemesinde 2 bin 765 adet çalı grubunun dikimi gerçekleştirildi.

2 BİN METREKARE ALANDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Çalışmalar Körfez Kent Emlak Üçüncü Etap önünde bulunan 2 bin metrekarelik kavşakta gerçekleştirildi. 2 bin metrekarelik alana 13 kamyon toprak serildi. 2 bin 765 adet farklı türlerde çalı grubu dikimi yapıldı. Yapılan çevre düzenlemesi bölge sakinlerinin memnuniyetini kazandı.

KAVŞAK MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULDU

Ulaşımda birçok yol ve kavşak projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, inşa edilen projelerin uygun alanlarını çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuşturuyor. Çalışmalar kapsamında çim serimi, fidan ve çalı gruplarının dikimleri yapılıyor.