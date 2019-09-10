Körfez Festivali'nde geri sayım

Tüm deniz tutkunlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Arkas işbirliğiyle düzenlediği üçüncü İzmir Körfez Festivali'ne davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Katılan yarışmacı sayısının her yıl artması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Artık yelkenlerimizi daha kuvvetli rüzgarlarla doldurabiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncü kez düzenlenecek İzmir Körfez Festivali'nin yarışma ve etkinlik programının duyurulması amacıyla gerçekleştirilen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer katıldı.

Konak Vapur İskelesi yanındaki rekreasyon alanında yapılan toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, her yıl daha da büyüyen festivalin İzmir denince akla gelen ilk etkinliklerden biri haline geldiğini belirterek, "Bu festival İzmirlilerin ruhu ve yaşam tarzını çok iyi yansıtıyor. Biz denizsiz olamayız. İmbatıyla, sahiliyle İzmir bir deniz şehridir. Bu yüzden yeni projeler geliştirirken İzmir'in denizle bağını hiç unutmuyoruz" diye konuştu.

YELKENLERİ DOLDURMA ZAMANI

İzmir'in doğudan aldığını batıya, Akdeniz'den gelenleri doğuya aktaran bir kalp görevi üstlendiğini ifade eden Tunç Soyer, yaptıkları tüm çalışmaların da İzmir'in bir liman kenti olma karakterine yaslandığını vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir Körfez Festivali'nin kentin denizle bağını güçlendiren bir etkinlik olduğunu belirterek şöyle devam etti: "İzmir'i festivaller şehri yapmak istediğimizi, bu etkinlikleri bir dünya markası haline getirmek istediğimizi hep söyledik. Şimdi Körfez Festivali ile bu sözlerimizi pekiştiriyoruz. Katılan yarışmacı sayısının her yıl artması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Artık yelkenlerimizi daha kuvvetli rüzgar larla doldurabiliriz. Şehirleri güzelleştiren, değerini artıranın orada yaşan insanlar olduğunu unutmamalıyız. Şehirdeki insanlar mutlu değilse bir şeyleri eksik yapıyoruz demektir. Bu festivaller aynı zamanda insanların birbiriyle kaynaşmasının da bir aracıdır. Belediyemizin öncülüğünde gerçekleşen bu etkinliklerin sayısını artıracağız. Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festivalin kentimize mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum."

HAYALİMDEKİ KÖRFEZ

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise bu sene üçüncü kez düzenlenen İzmir Körfez Festivali kapsamındaki Körfez Yarışı'na başlamaktan heyecan duyduğunu dile getirdi. Gelecekte görmek istedikleri İzmir ve körfez tablosunu birkaç günlüğüne burada sergilediklerini belirten Arkas, "Hayalim çocuklarımın ve onların çocuklarının körfezle iç içe yaşamaları. Kafalarını kaldırdıklarında yelkenlileri görmeleri. Ümit ederim ki bu yarışlar daha sık olur. Bir gün körfezimiz yelken yapan insanlarla dolar" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİLER DE KATILIYOR

Ege Açık Deniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer de daha önceki yıllarda da İzmir Körfezi'nde yarışlar düzenlediklerini ancak bu yarışların kurumsal destek göremediği için uzun sürmediğini söyledi. Son üç senede İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Arkas desteğiyle körfezin yine yelkenlilerle buluştuğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti: "Esas amacımız İzmir'de her zaman yelken yapılmasını sağlamak. Körfez Festivali'nin geldiği noktayı görüyoruz, daha da iyi olacağının farkındayız. Denizciliği bir vizyon, bir kültür haline gelmeyi amaçlayan bir kulüp olarak üniversiteleri ve yelken kulüplerini işin içine çekerek yelken dersi aldırd ık. Bu sene o gençler, İzmir'deki bütün üniversitelerden katılımla bir takım oluşturdular. Bir yelkenli yat ile bizimle bu yarışların içinde olacaklar. Bu etkinlikleri bu açıdan çok önemsediğimizi tekrarlayarak İzmir Körfez Festivali'ni izlemenizi öneriyoruz."

İZMİR'İN ÇOCUKLARINI DENİZLE BULUŞTURACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantının soru-cevap bölümünde yöneltilen bir soru üzerine "Şu anda denizden esen imbatı yüzünüzde hissediyorsunuz değil mi? Bu olağanüstü bir şey. Olağanüstü bir zenginliğimiz var. Şu imbat gerçekten muhteşem. Biz bunun hayatı ne kadar değiştirebileceğini bütün dünyaya anlatabiliriz. Biz aslında çok zenginiz. Bu hikayeyi büyütmeye kararlıyız. Elbirliği yaparsak çok daha fazla büyüteceğimize inanıyorum" dedi. İzmir'deki yelken kulüpleri ve federasyon başkanıyla bir toplantı yaptıklarını ifade eden Başkan Soyer, "Tüm kulüplerimizin İzmir'in arka sıralarındaki çocuklar ı bünyelerine almalarını hatta yeni bir kulüp kurmalarını önerdik. İzmir'in çocuklarının denizle buluşmasının önünü açacağız. Dolayısıyla öncelikle İzmir'de denize ulaşamayan ama bu şehirde yaşadığı için ulaşma hakkı olan arka mahallelerdeki çocuklarımızı denizle buluşturmuş olacağız" diye konuştu.