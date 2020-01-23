Körfez hatlarına İzmit için güzergah düzenlemesi

Vatandaşlar talep etti, güzergah değişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelere hizmet veren toplu taşıma araçlarının İzmit Otogar kalkışından sonraki Adliye Köprülü Kavşağı – D-100 olan mevcut güzergahı vatandaşların talebi doğrultusunda yeniden düzenlendi.

VATANDAŞLARIN TALEBİ DEĞERLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların taleplerini dikkate alarak uygun görülen her talebi karşılıyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nden güzergah değişikliği talebinde bulundu. Talep, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucu Körfez ilçesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının güzergahında değişikliğe gidildi.

KUZEY YAN YOL KULLANILACAK

Güzergah değişikliği İzmit kalkış istikametinden Körfez ilçesine giden araçlar için değişti. Değişiklik İzmit Otogar kalkışından sonra Adliye Köprülü Kavşağı D-100 bağlantı güzergahını kullanan araçları kapsıyor. Bundan sonra yolcu otobüsleri otogardan kalkıştan sonra İzmit merkezine geldiklerinde Adliye Köprülü Kavşağı'ndan dönerek D-100 karayoluna çıkmayıp, Kuzey Yan yolunu kullanacak. Otobüsler Kuzey Yan Yol üzerinde bulunan Turgut Özal, Mimar Sinan Köprüsü ve Halkevi duraklarından yolcu alacak.

UYGULAMA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Yeni güzergah uygulaması ile vatandaşların kullanımında olan iki adet durak sayısı üçe çıkarılmış oldu. Güzergah uygulaması 27 Ocak Pazartesi tarihi itibariyle uygulanacak.

ETKİLENEN ARAÇLAR

Yenilenen güzergah uygulamasından 151 95 Evler-İzmit, 152 - Yarımca (Alt Yol)-İzmit, 153 - Bölge Trafik-Sanayi, 154 - Çamlıtepe-İzmit, 155 - Çamlıtepe-Sanayi, 159 - İlimtepe-İzmit, 163 - İlimtepe-Tütünçiftlik-İzmit-Otogar, 170 - Kirazlıyalı-Umuttepe, 175 - Kirazlıyalı-Çamlıtepe-İzmit-Umuttepe, 183 - Y.Hereke-İzmit, 190 - Yukarı Hereke-İzmit-Umuttepe Ve 191 - Hereke-İzmit araçları yararlanacak.