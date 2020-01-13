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Körfez İlçe Emniyet Müdürü'nden KTO'ya ziyaret

Körfez İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çelebi Körfez Ticaret Odası başkanı Recep Öztürk ve yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu.

13.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:34Körfez İlçe Emniyet Müdürü'nden KTO'ya ziyaret

KTO Başkanı ve Yönetimine Ziyaret

İlçe Emniyet Müdürü Serdar Çelebi'nin ziyaretinde Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Şenol,Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Gümüş,İlker Can Dönmez, Meclis Başkan Yardımcısı Bilal Atakve Meclis Divan Katibi Kutlu Soner Kayalı hazır bulundu

KTO Başkanında İlçe Emniyete Teşekkür

Gerçekleşen ziyarette Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ''şehrin yaşana bilirliğine asayiş yönünden katkı sağlayan Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtirken Körfez'in yaşanılabilir bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Öztürk ''şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak gecen gündüz çalışan ilçe emniyetine ve Serdar Çelebi'ye teşekkürlerini iletti.


Serdar Çelebi, Körfez, Güncel

Kaynak: Bültenler

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