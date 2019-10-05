Körfez'in dört yanında yoğun çalışma

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışma yürütüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Çamlıtepe'de de kaldırımlar yeniden şekilleniyor.



Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiriyor. Mimar Sinan Mahallesi ve Atalar Mahallesi'nde asfalt düzenleme çalışması yürüten ekipler, daha önce tespit edilen noktalara eş zamanlı olarak müdahalede bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de İSU tarafından iki mahallede yürütülen kazı çalışmaları sonrasında asfaltlama gerçekleştiriyor.



Çamlıtepe'de de İSU'nun alt yapı çalışmaları tamamlaması sonrasında kaldırımlar yeniden şekillendiriliyor. Körfez Belediyesi Fen İşleri ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile üst yapı düzenleme çalışmalar bölgede hız kazandı. Çalışmaları inceleyen Başkan Şener Söğüt, "Mahallelerimizde ihtiyaçları tespit ettik ve ekiplerimiz program dahilinde yoğun çalışma yapıyor. Çalışma hızımız inşallah artarak sürecek. Fen İşleri ekiplerimiz de asfalt onarım, yeni imar yolları, parke tamir ve yol açım çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerine de daha sağlıklı cevap vermek için gayret ediyoruz" dedi.



Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabah erken saatlerde çöp toplama işlemlerine başlayan ekipler, işçilerin servis otobüsleri beklediği duraklarda da ayrı bir çalışma yürüterek dolan çöp kovalarını boşaltıyor. Yol yıkama ve temizleme işlemleri ise koordineli bir şekilde ekipler tarafından yürütülüyor. Çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek daha temiz bir çevre oluşturmak adına çalışma yürüten ekipler, kurulan pazarların temizlenmesi sonrası da tazyikli suyla yıkarak koku ve kötü görüntünün önüne de geçiyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA