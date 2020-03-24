Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü - Haberler

Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

24.03.2020 02:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 02:28
Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıda, konsey üyesi ülkeler arasında tüm sektörlerde ihtiyati tedbirlerin koordineli bir şekilde alınması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi ele alındı.
Toplantıya katılan bakanlar, ülkeler arasında özellikle tüketim ve temel gıda maddeleri alışverişinin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.
KİK sağlık bakanları da 14 Mart'ta video konferans yöntemiyle toplantı düzenlemişti. 2017'de patlak veren Körfez krizine rağmen Katarlı bakanlar her iki toplantıda da hazır bulundu.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Körfez İşbirliği Konseyi, Ekonomi, Körfez, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Ankara'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - Haber ABD'de Kovid-19'la mücadelede kullanılan ürünleri stoklayanlara yönelik önlem - Haber Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Haber Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Haber İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading