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Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bu yıl da Riyad'da yapılacak

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, bu yıl da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak.

23.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:36Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi bu yıl da Riyad'da yapılacak
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, bu yıl da Suudi Arabistan'ın başkenti 'da yapılacak.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Bahreyn ajansı BNA'ya yaptığı açıklamada, bu yılki KİK zirvesine Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını belirtti. Al Halife, Suudi Arabistan'ın, ilerleyen günlerde zirvenin hangi tarihte düzenleneceğini duyuracağını kaydetti.
Al Halife ayrıca bölgenin, kendi sorunlarını kendisinin çözebilme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, ABD ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, KİK zirvesinin bu yıl Abu Dabi'de değil Riyad'da yapılacağını açıklamıştı.
Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Krizde çözüm sinyalleri

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da Kuveyt resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.
Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki kriz; Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in 5 Haziran 2017'de Katar'a siyasi ambargo kararı ile başlamıştı.
Aralık 2018'deki 39. KİK zirvesi de Umman yerine Suudi Arabistan'da yapılmıştı. Zirveye Katar, BAE ve Umman liderleri katılmamıştı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Katar, Riyad, Güncel

Kaynak: AA

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