Körfez köy yolları konforlu hale geliyor

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinin yanı sıra köy yollarının da konforlu olması için hizmetlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Körfez ilçesi Dikenli köyü yolunda asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile köy yolu yenilerek konforlu hale getirilirken bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyeti kazanıldı.

BİN 200 METRELİK KISIM ASFALTLANDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma doğrultusunda Dikenli Köyü yolunun bin 200 metresinde asfaltlama yapıldı. Asfaltlama öncesinde 2 bin 276 ton temel malzeme olarak PMT serimi gerçekleştirildi. Yapılan düzleme çalışması sonrasında yola 2 bin 150 ton asfalt serildi.

BÜYÜKŞEHİR KÖY YOLLARINA ÖZEN GÖSTERİYOR

Alt yapı ve diğer doğal nedenlerden dolayı bozulan yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tüm ilçe köy yollarında aralıksız sürüyor. Gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları ile kırsal kesimlerde oturan vatandaşların daha konforlu yollarda ulaşımlarını yapmaları sağlanıyor.