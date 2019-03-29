Körfez Krizinin Bitmesi Yakın"

Kuveyt
Meclis Başkanı Merzuk Ganim, Katar
ve bazı Arap ülkeleri arasındaki Körfez
krizinin bitmeye yakın olduğunu söyledi.
Kuveyt resmi ajansında (KUNA) yer alan habere göre, Merzuk, Katar'ın 2017 yılından bu yana ilk kez katıldığı Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) üye ülkeleri Parlamento
Başkanları 12. Dönem Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Ganim, Suudi Arabistan
'ın Cidde kentindeki Körfez Parlamentolar Toplantısı'na katılımın ülke liderlerinin onayı ve desteği olmaksızın gerçekleşmesinin mümkün olamayacağına dikkati çekti.
Kuveyt Meclis Başkanı "Katar'ın da katıldığı Körfez Parlamentolar Toplantısı, Körfez krizinin bitmeye yakın olduğunun bir işareti." ifadesini kullandı.
Ganim, 6 Körfez ülkesinin bayrakları, parlamento başkanları, heyetleriyle yan yana olmasını toplantının en önemli başarısı şeklinde nitelendirdi.
Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah bin Zeyd, beraberindeki heyetle dün Suudi Arabistan'a geldi.
Körfez krizinden bu yana ilk kez Cidde'ye gelen Bin Zeyd'i, Suudi Arabistan Şura Meclisi Genel Sekreteri Muhammed bin Dahil el-Matiri'nin yanı sıra Kuveyt ve Umman'dan yetkililer karşıladı.
Suudi Arabistan, Mısır
, Bahreyn
ve Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), 5 Haziran
2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara bulucu rol üstlenmişti.
Toplantıda Golan Tepeleri
konusu ele alındı
Öte yandan toplantıya katılanlar ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri üzerinde "İsrail
egemenliğini" tanıma kararının kabul edilmeyeceği üzerinde uzlaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray
'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.
Trump, 21 Mart
'ta da Twitter
'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.
İsrail, Suriye
toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
Kuveyt, Katar, Körfez, Güncel
Kaynak: AA