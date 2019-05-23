23.05.2019 16:26
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Körfez Offroada Hazır

Körfez Offroada Hazır

4 yarıştan oluşan 2019 TOSFED Baja Kupası, 25-26 Mayıs tarihlerinde 14 araç ve 28 sporcu katılımıyla Kocaeli'de düzenlenecek olan Körfez Baja Yarışı ile başlıyor.

Kısa adı TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafindan düzenlenen organizasyon, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Körfez Yarış Pisti'nden verilecek start ile başlayacak. Organizasyonun ilk günü, 41,50 kilometre uzunluğundaki Teksen etabının iki kez geçilmesinin ardından saat 17:45'te Körfez pistinde koşulacak seyirci özel etabıyla son bulacak. Seyirci etabı öncesinde yapılacak olan Apexmasters drift pilotlarının nefes kesen gösterileri organizasyona renk katacak.

26 Mayıs Pazar günü saat 10:00'dan itibaren 66,10 kilometre uzunluğundaki Belen etabını iki kez geçecek olan ekipler, 16:30'dan Körfez Yarış Pisti'ndeki finiş podyumunda yarışı tamamlayacaklar.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Körfez, Güncel
Kaynak: Bültenler