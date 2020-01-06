Haberler » Güncel » Körfez Şehitliği bakıma alındı - Haber

Körfez Şehitliği bakıma alındı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlik bakıma alındı.

06.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:55 Körfez Şehitliği bakıma alındı
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlik bakıma alındı. Genel temizliği yapılan şehitlik, güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Körfez Belediyesi, şehit mezarlarının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, şehitlik içerisindeki mezarların bakımlarını gerçekleştirdi, çiçek ekimi de yaptı. Sadece mezarlık içerisinde değil, çevresinde yer alan tören alanı ve çeşmeler de bakıma alındı ve ağaçlar budanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuldu. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54   Kadıköy'de ağaç otomobilin üstüne devrildi - Haber
16:54   Çanakkale'de kar yağışı - Haber
16:54   İzmir'de 2,5 ay önce işlenen cinayetin zanlısı yakalanarak tutuklandı - Haber
16:53   Eskişehir'de kar kazaya neden oldu - Haber
16:48   Barodan Başkan Ergün'e teşekkür - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:01:03