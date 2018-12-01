Körfez Spor - Erzin Belediyespor: 1-1

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Yusuf Ziya
Gündüz (xx), Hacı Mehmet Ekmekyemez (xx), Erdem Değirmenci (xx)
KÖRFEZ SPOR: Muhammed - Emirhan Subaş (xx), Talha (xx), Berat (xx), Semih (xx), Emirhan Arıcı (xx)(Dk.84 Faruk), Emir (xx), Emrecan (xx), Emirhan Can (xx), Mehmet (xx), Yasin (xx)(Dk.88 Umut),
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (xx) - Ender (xx), Çağlayan
(xx), Emre (xx), Halil (xx), Yücel (x), Nureddin (xx), Volkan (xx), Erdem (xx)(Dk.64 Önder xx), Uğurcan (xx), Ahmet (xx) (Dk.80 Fatih
)
GOL: Dk. 24 Semih (Körfez
Spor), Dk. 22 Volkan (Erzin Belediyespor
)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Yücel (Erzin Belediyespor)
SARI KART: Emrecan, Mehmet, Emirhan Subaş, Umut (Körfez Spor), Önder, Emre, Fatih,Ömer (Erzin Belediyespor) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Körfez Spor, sahasında Erzin Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Körfez Spor aldığı 1 puanla sezonda ikinci puanını kazandı.
- Körfezkocaeli
Yusuf Ziya,Körfez
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:58