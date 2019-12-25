Körfez Ticaret Odası 2020'ye yeni logo ile girdi

MECLİS TOPLANTISINDA LANSMANI YAPILDI

Körfez Ticaret Odası 2019 yılı son meclis toplantısında yapılan sunum ile logo web sitesi ve kurumsal kimlik çalışmaları meclis üyeleri ile paylaşılırken. Körfez Ticaret Odası'nın dijitalleşme sürecini yürüten YASA Medya Genel Koordinatörü Yunus Emre Çolak yaptığı sunumda '' Yeni logomuz ticaret odamızın en önemli değerlerini ve (misyon yada vizyon) unu yansıtacak şekilde 4 anlam ifade etmektedir.

ÇOLAK '' HİKAYESİ GÜÇLÜ BİR LOGO TASARLADIK''

YASA Medya Genel Koordinatörü Yunus Emre Çolak yaptığı sunumda 'Yeni logomuz, ticaret odamızın en önemli değerlerini ve misyon yada vizyonunu yansıtacak şekilde 4 anlam ifade etmektedir. Ticaret odamız 20 yıldır kat ettiği mesafe ve bu günden sonraki hedefleri doğrultusunda sürekli bir yükseliş ve büyüme ivmesinde olduğundan; logonun en üstünde yer alan yukarıyı gösteren bir ok başı, bu büyüme ve yükseliş arzumuzu ifade etmektedir. Ticaret odalarında olması gereken en önemli özellik, tüm üyeler veya bölgedeki diğer insanlar ile sürekli bir anlaşma ve dayanışma içerisinde olmasıdır. Logonun hemen altında yer alan, kucaklaşma, sarılma ifadesini anlatan, birbirini saran iki kol figürü ile de bu anlaşma ve dayanışma ifade edilmiştir. Hemen bu değerlerin altında bulunan figürde ise, bu anlattığımız tüm değerleri kapsayan, diğer içerikler ile birlikte hepsini bir arada tutan, odanın kapsayıcılık ilkesini anlattık. Ayrıca bu figürün eğimi ve duruşu odamızın sürekli memnuniyet odaklı olmasından ve sürekli memnuniyeti hedeflemesinden dolayı Gülen yüz ifadesini anımsatacak şekilde tasarlandı. Ayrıca ikon için çalışılan renkler Yükselişi anlatırken dijitalin ve teknolojinin rengi, aynı zamanda Güç, Başarı, Dürüst ve Resmilik ifadelerimi temsil eden mavi renk kullanıldı. Bu rengin mavi ile lacivert arasında renk geçişinin olması da lacivert renginin otorite ve büyümeyi ifade etmesidir. Anlaşma ve dayanışma figüründe tasnif edilen kollardan bir tanesi üyeleri ve halkı sarı renk tonu ile yani mutluluk, samimiyet, sıcaklık anlamlarıyla ifade ettik. Onu saran diğer kolumuz ise odamızı temsil ettiğinden kurumsal renk tonumuz olan mavi kullanılmıştır. Kapsayıcılık, memnuniyet ve gülümseme ifadelerini barındıran en alttaki figürümüz, kendimizi harekete hazır ve enerjik hissetmemizi sağlayan ve bu enerjimizle memnuniyeti elde etmemize sebep olan kırmızı renk ile ifade edilmiştir.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK '' UFKUMUZU YANSITAN BİR LOGOMUZ OLSUN İSTEDİK''

Yeni logoyu, akılda kalıcı, dinamik, modern ve sade olarak tanımlayan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk Öztürk ''amblemler ve logoların temsil ettikleri kurumların veya markaların vizyonunu en kısa yoldan ifade etmekte önemli bir misyon üstlenmekte bizler de ufkumuzu yansıtan bir logomuz olsun istedik ve bugün itibariyle kullanmaya başlayacağız. Ben iyi bir çalışma olduğuna inanıyorum. Körfez Ticaret Odamızın yeni logoyla kendini daha iyi yansıtacağını düşünüyoruz'' dedi.