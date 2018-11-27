Körfez Ticaret Odası'ndan Anlamlı Etkinlik

Toplantıda iş hayatında kadının rolü ve kadına şiddetle mücadele konusu detaylı olarak konuşuldu.

Körfez Ticaret Odası kadına şiddetle mücadele günü ve kadın girişimcilere yönelik olarak kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. Toplantıda iş hayatında kadının rolü ve kadına şiddetle mücadele konusu detaylı olarak konuşuldu. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal, önceki dönem kadın girişimciler kurulu başkanı Penbe Kamacı Arslan, Körfez'in önde gelen kadın girişimcileri ve organizasyona ev sahipliği yapan 15. komite başkanı Ayşe Hacet Aşar ve Fatoş Durak katılarak misafirlerle bizzat ilgilendiler.

KADINA ŞİDDETE HAYIR DEDİLER

Organizasyonda konuşan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal Kadına karşı şiddetle mücadele konusunun tek bir gün için değil, yılın her gününde gündemde olması dileği ve şiddete karşı mücadelede başarılı olmanın yolunun kime, neden ve nasıl demeden hep birlikte 80 milyon el ele vererek aşılabileceğini vurguladı.

TURUNCU KURDELELER TAKILDI

Organizasyonda katılımcılara farkındalığa dikkat çekmek için kadına şiddetle mücadelenin rengi olan turuncu kürdeler takıldı. Kadın girişimciler kurulu başkanı Bahar Baykal ve geçmiş dönem Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Penbe Kamacı Aslan Organizasyonda katılımcılara kadınların iş hayatındaki rolü ve kadın girişimciliğinin önemi üzerine bilgilendirmelerde bulundular