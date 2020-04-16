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Körfez ülkeleri Kuveyt'in "Gıda Güvenliği Ağı" önerisini kabul etti

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Kuveyt'in "Gıda Güvenliği Ağı" kurulması önerisini kabul etti.

16.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:06
Körfez ülkeleri Kuveyt'in
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Kuveyt 'in "Gıda Güvenliği Ağı" kurulması önerisini kabul etti.
Kuveyt Ticaret Bakanlığının Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamasına göre, KİK üyesi ülkelerin ticaret bakanları telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ticari malların akışı üzerindeki olumsuz etkisi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması konusunda çözüm yolları ele alındı.
Kuveyt'in sunduğu "Gıda Güvenliği Ağı" kurulması önerisinin de değerlendirildiği toplantıda, söz konusu önerinin teknik inlelemesinin yapılması ve nihai onayın verilmesi için KİK Genel Sekreterliği görevlendirildi.
Kuveyt Ticaret Bakanlığının açıklamasında, sunulan önerinin içeriğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Körfez İşbirliği Konseyi, Kuveyt, Güncel
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