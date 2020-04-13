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Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 6 kişi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı Suudi Arabistan'da 4 bin 934'e, Katar'da 3 bin 231'e, Bahreyn'de 1299'a yükseldi.

13.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:40
Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 6 kişi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı Suudi Arabistan'da 4 bin 934'e, Katar 'da 3 bin 231'e, Bahreyn 'de 1299'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkede toplam can kaybının 65'e çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, son olarak 472 kişide virüse rastlandığı ve toplam vaka sayısının 4 bin 934 olduğu aktarıldı.
BAE
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı 25'e ulaştı.
BAE'de daha önce Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 123 olarak açıklanmıştı.
Katar
Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede Kovid-19'a rastlanan kişi sayısının 252 artarak 3 bin 231'e yükseldiğini duyurdu.
Ayrıca 59 kişinin iyileşmesiyle toplam 334 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 212 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 1299'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Güncel
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