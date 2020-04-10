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Körfez ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 2 bin 512'ye, Kuveyt'te 993'e, Umman'da 484'e yükseldi.

10.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:44
Körfez ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar 'da 2 bin 512'ye, Kuveyt 'te 993'e, Umman'da 484'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 136 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve toplam vaka sayısının 2 bin 512'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 21 kişinin daha iyileşmesiyle 227 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise 83 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 993'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık, hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişi sayısını da 123 olarak açıkladı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişide daha Kovid-19 görüldüğü, böylece vaka sayısının 484'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada 109 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt, Katar, Güncel
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