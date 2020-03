Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yatırım 5 yılda 2,5 milyar doları buldu

A&S Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş , 2015-2019 döneminde Körfez ülkelerinden Türkiye 'ye gelen doğrudan yatırım miktarının 2,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Doğru hamlelerle, yakın gelecekte bölgeden Türkiye'ye yılda 1 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekebiliriz." ifadesini kullandı.Akkuş yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Orta Doğu coğrafyasında yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bölgede "güvenli liman" olarak öne çıkan Türkiye'nin, Körfez yatırımcılarının ilk adreslerinden biri olmayı sürdürdüğüne işaret etti.Merkez Bankası'nın cari işlemler dengesi istatistiklerine göre Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarının son 5 yılda 2,5 milyar dolara ulaştığını aktardı.Coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin her zaman Körfez yatırımcılarının ilgi duyduğu pazarlardan biri olduğuna dikkati çeken Akkuş, "Bu ilgi doğrudan yatırım miktarlarına da yansıyor. Yıllara göre baktığımızda da son 3 yıldır rakamların istikrarlı biçimde arttığını görüyoruz. Bu da bölgenin genel yatırım iklimini düşündüğümüzde çok önemli bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.En büyük yatırım Katar'danAkkuş, son 5 yılın istatistikleri detaylı incelendiğinde, Türkiye'nin en fazla yatırım çektiği Körfez ülkesinin Katar olduğunu belirterek, "Aynı dönemde Katar'dan gelen toplam doğrudan yatırım miktarı 1,8 milyar dolar seviyesinde. Diğer yandan Körfez merkezli yatırımların yüzde 74'ü Katar'dan Türkiye'ye gelmiş durumda." bilgisini paylaştı.Katar'ı 342 milyon dolarlık yatırımla Kuveyt ve 205 milyon dolarlık yatırımla Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini aktaran Akkuş, Umman ve Yemen'in ise son 5 yılda Türkiye'ye yatırım yapmayan Körfez ülkeleri olarak dikkati çektiğini ifade etti.Akkuş, Irak'tan Türkiye'ye gelen yatırımın da sadece 1 milyon dolar seviyesinde olmasının başlıca nedeninin "Irak'ın içinde bulunduğu iç karışıklıklar" olduğunu paylaştı."Körfez ülkelerinden gelen yatırımın payı yüzde 12'ye çıktı"Son dönemde bölgede yaşanan olağanüstü gelişmelerin de etkisiyle, Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların 4 yıldır azaldığına dikkati çeken Uğur Akkuş, şunları kaydetti:"Bu trende rağmen, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye gelen yatırımların toplam içindeki payı da her geçen yıl artıyor. 2017'de Körfez'den gelen yatırımların payı yüzde 3,4 seviyesindeyken, bu rakam 2018'de yüzde 7,9'a, 2019'da ise yüzde 12'ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde, bölgede istikrarın sağlanmasıyla, bölge ülkelerinden Türkiye'ye ciddi bir yatırım akışı başlayabilir. Yapacağımız doğru hamlelerle birlikte, yakın gelecekte bölgeden Türkiye'ye yılda 1 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekebiliriz.""Bankacılık sektöründe yatırımı teşvik edecek düzenlemeler önemli"Uğur Akkuş, Türkiye'ye bölgeden daha fazla yatırım gelmesi için özellikle bankacılık sektöründe yatırımı teşvik edecek bazı düzenlemelerin hayata geçmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun dışında Türk iş insanlarının da bölgeye gidip orada şirketler kurması, 'know-how'larını o ülkelere taşıması önemli." ifadesini kullandı.Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya coğrafyalarındaki tüm ülkelere Türkiye'den 4 saate ulaşmanın mümkün olduğunu anımsatan Akkuş, bunun yatırımın önünü açabilecek en önemli etkenlerden biri olduğunu aktardı.

Kaynak: AA