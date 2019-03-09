Körfez Ülkelerinin Askeri Tatbikatı Sona Erdi

Kaynak: AA

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen "Ortak Ada Kalkanı 10" askeri tatbikatı sona erdi.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, KİK üyesi ülkeler arasındaki askeri tatbikatın sona erdiği duyuruldu.Tatbikatın kapanışında KİK üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının ve askeri yetkililerinin de hazır bulunduğu belirtilen haberde, tatbikatın kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştiği aktarıldı.Körfez ülkeleri arasında 2017'de patlak veren krizin devam ettiği bir zamanda Katar'ın da katılımıyla düzenlenen tatbikat, 20 Şubat'ta başlamıştı.Katar, 2017'de patlak veren Körfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ikinci ortak askeri tatbikata katıldı. Katar geçen yıl yine Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatına katılmıştı.Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.