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Körfez Zabıtası denetimleri sürdürüyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığı için iş yerlerine yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermiyor.

27.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:41Körfez Zabıtası denetimleri sürdürüyor
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın sağlığı için iş yerlerine yönelik sürdürdüğü denetimlere ara vermiyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı. Son olarak Mimar Sinan Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi'ndeki işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen koşulları başta olmak üzere gıda etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uygunluğu da kontrol edildi.

Raflarda yer alan ürünlerin de son kullanma tarihlerinin kontrollerinin sağlandığı denetimlerde, gerekli görülen noktalarda işletme sahiplerine uyarılar yapıldı. Ekmek satış noktalarında gramaj denetimi de gerçekleştiren ekipler, "Bu anlamda vatandaşlarımız rahat olabilirler. Zabıta Müdürlüğü olarak rutin denetimlerimizi sürdürerek halkımıza en güzel hizmetin sunulmasının takipçisi olacağız" dedi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: İHA

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