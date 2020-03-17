Körfez zabıtası fiyatları denetliyor
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için denetimler yapıyor.
17.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:49
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için denetimler yapıyor.
Koronavirüs salgınının Türkiye 'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde satış yapan marketlerde inceleyen ekipler, özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezerek, fiş ve fatura kontrolleri yaptı. Ekipler, fahiş fiyat konusunda şüphe duyan vatandaşların belediyeye telefonla şikayette bulunmaları konusunda uyardı.
Ekipler ayrıca kent merkezinde polis, kırsal alanda da jandarma ekipleri ile birlikte genelgede belirtilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat yerlerinin faaliyetleri durdurulması kararı çerçevesinde kent genelindeki iş yerlerinin karara uyup uymadığını kontrol etti. - KOCAELİ
Koronavirüs salgınının Türkiye 'de görülmesinin ardından özellikle hijyen ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde satış yapan marketlerde inceleyen ekipler, özellikle kolonya, sabun gibi hijyen ürünleriyle uzun ömürlü gıdaların bulunduğu rafları gezerek, fiş ve fatura kontrolleri yaptı. Ekipler, fahiş fiyat konusunda şüphe duyan vatandaşların belediyeye telefonla şikayette bulunmaları konusunda uyardı.
Ekipler ayrıca kent merkezinde polis, kırsal alanda da jandarma ekipleri ile birlikte genelgede belirtilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat yerlerinin faaliyetleri durdurulması kararı çerçevesinde kent genelindeki iş yerlerinin karara uyup uymadığını kontrol etti. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Koronavirüs, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Güncel
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor