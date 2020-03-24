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Körfez Zabıtası'ndan yaşlılara tam destek

Körfez Belediyesi, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik hastalıkları olan vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılıyor.

24.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:43
Körfez Zabıtası'ndan yaşlılara tam destek
Körfez Belediyesi, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik hastalıkları olan vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılıyor.

Körfez Belediyesi, Körfez Belediyesi, korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor. Belediyenin çağrı merkezini telefonla arayan vatandaşlardan gelen taleplerden sonra harekete geçen ekipler, vatandaşların evlerine gidiyor, sipariş listesini alıyor.

Vatandaşların kendilerinden istediği gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların evlerine fişleriyle birlikte teslim eden ekipler, korona virüse karşı hazırlanan bilgilendirme broşürlerini de teslime diyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Körfez Belediyesi, Körfez, Yaşam

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