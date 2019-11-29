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Körfez zabıtasından fırın ve kantinlerde inceleme

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yeri denetimlerinin yanı sıra, fırın ve okul kantinlerinin de denetimlerini de sürdürüyor.

29.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:25Körfez zabıtasından fırın ve kantinlerde inceleme
Körfez Belediyesi Müdürlüğü ekipleri iş yeri denetimlerinin yanı sıra, fırın ve okul kantinlerinin de denetimlerini de sürdürüyor.

Toplum sağlığını korunması amacıyla çalışmalarını yürüten Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, ilçe genelindeki ekmek üretim alanları, unlu mamuller satış noktaları ve okul kantinlerini denetledi. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde fırınlarda yapılan incelemelerde ekmek gramajları, iş yerlerinin genel temizliği, çalışanların hijyen durumu, okul kantinlerinde ise ürünlerin etiketleri, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri ile iş yerinde kullanılan ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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