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Körfezli emeklilerin ATM isteği yerine getirildi

Körfez Belediyesi tarafından, emekli vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine Çamlıtepe Mahallesi'ne Ziraat Bank ATM'si yerleştirildi.

29.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:17Körfezli emeklilerin ATM isteği yerine getirildi
Belediyesi tarafından, emekli vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine Çamlıtepe Mahallesi'ne Ziraat Bank ATM'si yerleştirildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, göreve gelir gelmez Çamlıtepe Mahallesi'nde özellikle emekli vatandaşların maaşlarını almak için bölgede bir ATM olmadığını belirtmesi sonrası girişimlere başlamıştı. Banka ile yapılan görüşmeler ve belediye meclisi tarafından oy birliği ile alınan yer tahsisi kararı sonrasında gerekli çalışmalar tamamlandı. Çamlıtepe Mahallesi Muhtarlığı binasının hemen yan tarafındaki alana Ziraat Bankası'nın ATM'si önceki gün yerleştirildi.

Vatandaşlar Başkan Şener Söğüt ve belediye meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık da yapılan çalışmadan dolayı memnuniyet duyduklarını ve mahalledeki önemli bir eksikliğin giderildiğini belirtti. - KOCAELİ

Körfez, ATM, Yaşam

Kaynak: İHA

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