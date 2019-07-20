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Körfezliler 'sağlık' için Hereke'de yürüdü

Körfez Belediyesi tarafından her cumartesi sabahı gerçekleştirilen 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' bu hafta Hereke sahilinde Başkan Şener Söğüt'ün katılımıyla gerçekleşti.

20.07.2019 13:16 Körfezliler
Körfez Belediyesi tarafından her cumartesi sabahı gerçekleştirilen 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' bu hafta Hereke sahilinde Başkan Şener Söğüt'ün katılımıyla gerçekleşti.

Körfezliler bu hafta da sağlıklı yaşam yürüyüşünde buluştu. Daha önce Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirilen etkinlik bu hafta Hereke sahilinde gerçekleştirildi. Hereke Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık grup ısınma hareketlerinin ardından Şirinyalı'ya kadar yürüdü ve geri döndü. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sağlıklı bir yaşam için sporun önemine vurgu yaparak, tüm Körfezlileri yürüyüş etkinliklerine davet etti. Başkan Söğüt, "Bizlerin en büyük görevi insanımızın hayatta her anını dolu dolu yaşamasına vesile olacak çalışmalar yapmaktır. Spor da bunların en başında geliyor" dedi.

Öte yandan yürüyüşe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları, Spor Koordinatörü Selami Tanış, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, muhtarlar, STK temsilciler ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
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