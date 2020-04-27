Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Korgan Belediye Başkanı Kiraz'ın acı günü

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın vefat eden annesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

27.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:42
Korgan Belediye Başkanı Kiraz'ın acı günü
Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın vefat eden annesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Kiraz'ın cenazesi, Korgan ilçesindeki baba evine getirildi. Kiraz, için burada helallik alındı ve dua edildi.
Cenaze daha sonra Merkez Camisinde kılınan namazın ardından Aşağıkozpınar Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Korgan Kaymakamı Engin Tok, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Altınordu, Kumru, Çatalpınar, Aybastı, Kabadüz, Perşembe, Mesudiye ve Mesudiye ilçelerinin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tuncay Kiraz, Korgan, Kiraz, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haberler››Güncel››Korgan Belediye Başkanı Kiraz'ın acı günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Edirne'de asayiş - Haber 15:55: Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:55: Virüse karşı müzikli moral desteği - Haber 15:54: Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı" - Haber 15:54: Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu - Haber 15:01: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada - Haber 14:11: Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 08:43: Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu - Ekonomi