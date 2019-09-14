Korganspor, bir çuval fındık karşılığında 2 transfer yaptı!

Ordu Amatör Lig'de mücadele eden Korganspor, ilginç bir transfere imza attı. Futbol severlerden yörenin en önemli tarım mahsulü olan fındık toplandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Toplanan fındıklarla, sağ bek ve kaleye iki transfer yapıldı. Samsun ASP Spor'dan Mustafa Partal ile Merzifonspor'dan kaleci Burak Karabayrak, aylık birer çuval fındık karşılığında, Korganspor'a transfer oldu.

AYLIK 60 KİLOLUK BİRER ÇUVAL FINDIK ALACAKLAR

Kırmızı beyazlı takım, iki futbolcuya da her ay 60 kiloluk birer çuval fındık verecek.Kulüp yönetimi de yapılan transferden oldukça memnun.