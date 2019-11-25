Haberler » Güncel » Korgenaral Zekai Aksakallı'dan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber

Korgenaral Zekai Aksakallı'dan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret

15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe girişiminde bulunanlarla mücadele eden 2. Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr.

25.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:12Korgenaral Zekai Aksakallı'dan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret
15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe girişiminde bulunanlarla mücadele eden 2. Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Monus da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Sedat Murat, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya teşekkür etti. Korgeneral Aksallı da misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sedat Murat, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:39 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...
17:38 Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada
17:38 ABD'nin en büyük iki brokeraj şirketi birleşiyor
17:34 Adıyaman'da Kitap Günleri fuarının açılışı yapıldı
17:32 Halk ozanı Abdurrahman Delen'den "Kadına Şiddete Hayır" şiiri
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:10 Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li aradı ve 'İnce şu an iktidara hizmet ediyor' dedi
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:40:33