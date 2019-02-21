Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
, Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
ile bir araya geldi.
Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e gelen Elazığ
8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Korgeneral Erbaş ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette, Korgeneral Erbaş'a Bingöl 49. Komando
Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay
Küçüktepe de eşlik etti. - BİNGÖL
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Kaynak: İHA