21 Şubat 2019, 13:05
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Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

Korgeneral Erbaş, Vali Ekinci

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile bir araya geldi.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile bir araya geldi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e gelen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Korgeneral Erbaş ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette, Korgeneral Erbaş'a Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe de eşlik etti. - BİNGÖL Kadir Ekinci, Osman Erbaş, Bingöl, Ekinci, Güncel
Kaynak: İHA