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Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı olarak atandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay atandı.

22.08.2019 09:21 Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı olarak atandı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay atandı.

General ve amiral atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşti. Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 127 general ve amiralin görev yeri değişti. Ataması yapılan yerler arasında, 2. Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordu ile Özel Kuvvetler Komutanlığı da bulunuyor.

Atamalar arasında bir süre önce YAŞ kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın yerine Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın getirilmesi de yer aldı.

Öte yandan Erzincan'da bulunan 3. Ordu Komutanlığı İDA. Kurmay YBŞK'lığına da Kara Kuvvetleri EDPK Eğitim Tümen Komutanı Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol atandı. - ERZİNCAN

Recep Tayyip Erdoğan, Serdar Savaş, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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