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Korgeneral Öngay'dan Vali Ali Arslantaş'a ziyaret

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret etti.

04.09.2019 09:48 Korgeneral Öngay'dan Vali Ali Arslantaş'a ziyaret
3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı iken 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı ziyaret etmek için valiliğe geldi.
Valiliğe gelişinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Öngay ardından makamına geçtiği Vali Ali Arslantaş ile makam odasında bir süre sohbet etti.
Ziyarette Vali Arslantaş, Korgeneral Öngay'a yeni görevinde başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Türkiye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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