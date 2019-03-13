Korkmaz: "18-0'lık Bir Galibiyet ile Samsun Cumhur İttifakı Diyecektir"

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve MYK Üyesi Süleyman Korkmaz, "Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle Samsun'da başarı ile çıkacağından şüphem yok. 18-0'lık bir galibiyet ile Samsun Cumhur İttifakı diyecektir" dedi.MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve MYK Üyesi Süleyman Korkmaz, Samsun'da parti teşkilatları ile seçim çalışmalarına katıldı. 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri kapsamında MHP Genel Merkezi tarafından oluşturulan heyetler illerde ki çalışmalarına devam ediyor. Çalışma kapsamında MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve MYK Üyesi Süleyman Korkmaz, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile birlikte Terme, Çarşamba, Tekkeköy, İlkadım ve Atakum ilçelerinde çalışmalar yaptı. 3 gün süren program kapsamında ziyaret edilen ilçelerde Cumhur İttifakı'nın ve 31 Mart seçimlerinin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığının önemi anlatıldı.Korkmaz, "Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda illerimizi ziyaret ederek 31 Mart seçimleri ile ilgili Cumhur İttifakı'nın önemi anlatıyor ve vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı'na destek vermesini istiyoruz. 31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimler için hep birlikte çok çalışıp istediğimiz sonucu alacağız. Burada geçirdiğimiz 3 gün boyunca gözlemlerimize göre Samsun'da ittifakın üyesi olan her iki parti teşkilatı ve belediye başkan adaylarının birbirleri ile olan uyumu bizlerin sonucun Cumhur İttifakı'nın kazanacağı konusunda şüphemizin olmadığını da gösterdi. Teşkilatlarımız ittifakın gereğini yerine getirmekteler öz verili bir çalışma hakim tüm teşkilatlarda. Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle Samsun'da başarı ile çıkacağından şüphem yok. Samsun'da Cumhur İttifakı'nın uyumu AK Parti ve MHP teşkilatlarının uyumu bunu getirecektir. 18-0'lık bir galibiyet ile Samsun Cumhur İttifakı diyecektir" diye konuştu.Karapıçak: "Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır"MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise Ankara'dan gelen heyete çalışmalar hakkında bilgiler verdiklerini ifade ederek, teşkilatların toparlandığını seçimlere özverili bir çalışma ile hazırlandıklarını aynı zamanda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karapıçak yaptığı açıklamada, "Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır. İki çok muhterem lider Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey, Cumhur İttifakı'nı oluşturdular. Cumhur İttifakı süreci tamamlanma yolunda başarılı şekilde seçimler atlattı son olarak şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri ile de tekrar bunu kanıtlayacak. Cumhur İttifakı devletin gücüdür çünkü bu güç Türkiye'nin kalkınması için beka sorununu ile karşılaşmaması için yaptığı hizmetlerde önünün kesilmemesi için çok önemli. Jeopolitik olarak Türkiye'nin konumu çok önemli 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla çevrili. Beka sorunumuz gündemde beka sorununun bir daha gündeme gelmemesi için Cumhur İttifakı'nı destekleyip seçeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN