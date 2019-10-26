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Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"

- Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"SİVAS - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz.

26.10.2019 18:51
- Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"
SİVAS - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Ama böyle bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz ve bu yüzden kaybediyoruz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini belirterek, "Maçla ilgili söyleyeceğim, iyi oynuyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bu sezon özellikle bireysel hatalardan hem gol yedik hem mağlup olduk. Tabi bunun önüne geçemiyoruz açık söylemek gerekirse. Geçen hafta da aynıydı. Ondan önce mağlup olduğumuz maçlarda da aynıydı. Ben söylüyorum, biz iyi bir takımız. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Ama böyle bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz. Tabii ki bu takımın teknik direktörü benim. Eğer bir hata, bir yanlış varsa onda da ben sorumluluk alırım. Dolayısıyla bireysel hata yapmadan önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. O mücadelemiz, o gücümüz de var. Sivasspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.
Korkmaz:

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA


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