09 Aralık 2018 Pazar 19:23



09 Aralık 2018 Pazar 19:23

- Korkmaz: "Buralara gelmeyi hiçbir zaman düşünemezdik"BURSA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Sezon başındaki kötü süreçten sonra buralara gelmek oyuncularımın eseri. Bu noktayı hiçbir zaman düşünemezdik. Oyuncularımı kutluyorum" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi oyun oynadılar. İlk yarı istediğimiz şekilde gelişti. Bursa gerçekten genç ve dinamik bir takım. İlk yarıda skoru lehimize çevirmemiz ve ikinci yarıda da takım savunması anlamında iyi pozisyon almamız galibiyeti getirdi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sezon başındaki kötü süreçten sonra buralara gelmek onları eseri. Ligdeki puan sıralamasında buralara gelmeyi hiçbir zaman düşünemezdik. Her maçtan sonra bu sene bizim geçiş sürecimiz olduğunu, doğru şekilde atlatmamız gerektiğini düşünüyorduk. Her takımın ekonomik anlamda sıkıntıları var. Bizim de var. En az düşündüğümüz puanın üzerindeyiz şuan" dedi.