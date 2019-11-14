Haberler » Güncel » Korkmaz Eczanesi hizmete açıldı - Haber

Korkmaz Eczanesi hizmete açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Mehmet Buğra Korkmaz'ın işleteceği Korkmaz Eczanesi hizmete açıldı.

14.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:07Korkmaz Eczanesi hizmete açıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Milletvekili Süleyman Korkmaz'ın oğlu Mehmet Buğra Korkmaz'ın işleteceği Korkmaz Eczanesi hizmete açıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi karşısında bulunan Korkmaz Eczanesi'nin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte çok sayıda eczacı ve davetli katıldı. Açılışta konuşan Süleyman Korkmaz, katılımcılara teşekkürlerini ileterek; " Bizleri onure ettiniz, şeref verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Mehmet Buğra, bundan sonra hastalara şifa olacak inşallah. Biz ticaretle uğraşıyoruz, inşallah bundan sonra da eczanede hastalarımıza ilaç vererek dertlere derman olacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan dualarla birlikte Korkmaz Eczanesi kurdele kesilerek hizmete açıldı. - KAYSERİ

Milliyetçi Hareket Partisi, Süleyman Korkmaz, Kayseri, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 Uluslararası Ceza Mahkemesinden Arakanlı Müslümanlara yönelik suçlara soruşturma izni
17:11 77 ailenin ev sahibi olma sevinci - Yeniden
17:11 Cerrahpaşa'da kozmetik tedaviler yapılacak
17:06 Adıyaman'da Türk Sanat Müziği esintisi yaşanacak
17:10 Kuşadası'nda AB merkezi açıldı
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
16:51 İmanın şartları nedir? İslamın ve imanın şartları, iman şartları nelerdir? İmanın şartları kaçtır?
14.11.2019 17:12:39