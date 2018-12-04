04 Aralık 2018, 19:24
»»

Korkmaz: "İstediğimiz Sonucu Alamadık"

Korkmaz: "İstediğimiz Sonucu Alamadık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, istedikleri sonucu ve istedikleri oyunu oynamadıklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, istedikleri sonucu ve istedikleri oyunu oynamadıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkaz, "Rakip bizden daha iyi oynadı, daha çok koştu ve mücadele etti. Ligde şans bulamayan oyuncular ve alt yapıdaki potansiyeli olan oyuncuları oynatmak istedik. Böylede devam edecek kupa maçları. İstediğimiz sonucu alamadık, istediğimiz oyunu oynamadık" dedi. - ANTALYA Darıca Gençlerbirliği,Türkiye Kupası,Bülent Korkmaz,Antalyaspor
04 Aralık 2018 Salı 19:24



YORUMLAR