Korkmaz: "İstediğimiz Sonucu Alamadık"

Antalyaspor
Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
, istedikleri sonucu ve istedikleri oyunu oynamadıklarını belirtti. Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur ilk maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Darıca Gençlerbirliği
ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkaz, "Rakip bizden daha iyi oynadı, daha çok koştu ve mücadele etti. Ligde şans bulamayan oyuncular ve alt yapıdaki potansiyeli olan oyuncuları oynatmak istedik. Böylede devam edecek kupa maçları. İstediğimiz sonucu alamadık, istediğimiz oyunu oynamadık" dedi. - ANTALYA
Darıca Gençlerbirliği,Türkiye Kupası,Bülent Korkmaz,Antalyaspor
04 Aralık 2018 Salı 19:24