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Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı

Kayseri'de 8. katın penceresine çıkarak intihar etmek isteyen kadın, atlamaya hazırlanırken polis ekipleri tarafından son anda tutularak içeri çekildi. Yürekleri ağza getiren anlar kameralara yansıdı.

04.09.2019 19:11

Kayseri'de 8. katın penceresine çıkarak intihar etmek isteyen kadın, atlamaya hazırlanırken polis ekipleri tarafından son anda tutularak içeri çekildi. Meraklı vatandaşların adeta tribün oluşturarak izlediği intihar girişiminde kadın, 8. kattan atlayarak bir alt katta tutunması yürekleri ağza getirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ BRANDA AÇTI

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi İnönü bulvarında bulunan 8 katlı bir binanın en üst katında pencerede bir kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de pencere altına branda açtı. İsminin D.T. olduğu öğrenilen kadın, bir süre pencerede oturdu. Daha sonra D.T., ayağa kalkarak sarkmaya başladı. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarına aldırmayan D.T., bir ara atlayarak 7. katın penceresinden tutundu.

MERAKLI VATANDAŞLAR TRİBÜN OLUŞTURDU

Olay yerindeki vatandaşlar, adeta tribün oluşturarak meraklı gözlerle intihar girişimini izledi. D.T.'nin penceredeki hareketleri vatandaşların yüreğini ağza getirirken, bazı vatandaşlar da sosyal medyada canlı yayın yapmayı tercih etti. Uzun süren ikna çalışmaları yanıtsız kalınca Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri D.T.'nin bulunduğu üst kata çıktı. Uygun anı bekleyen polis, D.T.'nin atlayacağı sırada son anda kollarından tutarak kadını içeri çekti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.T., daha sonra aşağı indirilerek ambulansa bindirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de intihar girişiminde bulunan kadının son anda kurtarılması kameraya yansıdı

Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR (6)
KUZEYİN UŞAĞII: BRAVO POLİSİMİZE. . . ALKIŞLANACAK. . . DERİM YA HEP. . BİZİM POLİSİMİZ DÜNYANIN EN ZEKİ ÇEVİK AKILLI ŞEREFLİ KAHARAMAN POLSİDİR DİYE. ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN HER DAİM TÜM GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİNDE. . . İNŞALLAH. . . . HAYIRLI AKŞAMLAR. . . . . . . . .
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METİN: bir taraf da intihar eden bir kadın diğer taraf da telefonla onu çekmeye çalışanlar yazıklar osun bu aptallıkla hiçbir yere varamayız biraz empati o kadın annemiz ablamız eşimiz olabilir ve kim bilir hangi sorunu ya da sorunları artık dayanılmaz hale geldiki bu yolu seçiyor.
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HAHAHA: Atla atla
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GURBETCİ: ulan telefon elde cahiller yaziklar olsun sizin gibi insanlara. bu millet 100 yil gecse deyismez yazikkkkk
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AYIP BEEE....: Milletin elinde bi Telefon. Ölecek kisiyi bile cekiyorlar. AYIP AYIP hemde cok AYIP... Kaza zedenin üstü basi acilmis onu bile cekiyorlar.
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MEHMEDİM: Kim bilir ne derdi vardı. Yazik.
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